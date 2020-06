Angry Birds erzielt 200 Millionen Downloads

Das populäre Smartphone- und Tablet-Game Angry Birds hat mittlerweile die Marke von 200 Millionen Downloads überschritten. Das gaben die Entwickler von Rovio im Rahmen der Next 11 Konferenz in Berlin bekannt. Eingerechnet sind dabei sämtliche Versionen von sowohl Angry Birds und Angry Birds Seasons als auch des neuen Spielerfolgs Angry Birds Rio.

Mit Vögeln auf Schweine zu schießen ist längst nicht mehr nur ein simples Game. Die Macher haben rund um Angry Birds eine lukrative Marke aufgebaut und kündigen auch für die Zukunft weitere Neuerungen an. Ziel sei es, mit dem Spiel noch mehr Geschäftsfelder zu erschließen. So werde derzeit auch an einem Social Game rund um Angry Birds gearbeitet.

Webversion startet erfolgreich

Bewährt hat sich offenbar auch der Schritt auf den Browser: Seit Google vor einer Woche die erste Webversion von Angry Birds – exklusiv für Chrome – präsentiert hat, wurde das Spiel für den Browser bereits über fünf Millionen mal heruntergeladen, berichtet Techcrunch. Ab Ende Mai wird es im Übrigen auch eine angepasste Version für Windows-Phone-7-User geben.