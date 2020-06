Anonymous kündigt Angriff auf Facebook an

Ein Youtube-Video, in dem die Hackertruppe Anonymous einen Angriff auf Facebook ankündigt, sorgt derzeit für Aufregung. Am 5. November 2011 soll, laut den Aussagen darin, die "Operation Facebook" gestartet werden. Dabei soll das "Kommunikationsmedium, das Sie alle so sehr lieben, vernichtet" werden. Die Authentizität des Videos ist fraglich. Bisher hat Anonymous seine Stellungnahmen immer ausschließlich in Textform im Internet veröffentlicht. Eine Botschaft via Youtube-Video ist etwas Neues. Zudem wurde ein eigenes Twitter-Konto für die "Operation Facebook" eingerichtet. Twitter-Konto und Youtube-Video wurden bereits Mitte Juli erstellt.

Ein historisches Datum

Das Datum für den Facebook-Angriff wurde wohl nicht ganz zufällig gewählt. Wie im Film "V for Vendetta" beschrieben, ist der 5. November in Großbritannien bekannt als Tag des "Gunpowder Plot". Im Jahr 1605 versuchte Guy Fawkes - dessen Gesicht die Maske des "V for Vendetta"-Helden ziert, welche wiederum zu einer Art Logo für Anonymous geworden ist - den britischen König mit einer Sprengung der Houses of Parliament umzubringen. Sein Anschlag misslang und Guy Fawkes wurde hingerichtet. Ein im Grunde eher schlechtes Omen für "Aufständische".