Diese Funktionen hat das günstige KI-Gerät Rabbit R1

Als so wegweisend wie das iPhone bezeichnete Microsoft-CEO Satya Nadella das kleine KI-Gerät Rabbit R1. Nun zeigt der Firmengründer Jesse Lyu auf X, was das Gadget so kann.

Auf Knopfdruck nimmt das orange Gerät etwa eine Sprachnachricht auf und speichert sie in der Cloud. Am Laptop kann die Nachricht wieder angehört, heruntergeladen und verschickt werden. Zudem wird am Laptop auch eine Zusammenfassung des Gesagten erstellt.