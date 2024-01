Microsoft-CEO: Kleines KI-Gadget so wegweisend wie das iPhone

Microsoft-CEO: Kleines KI-Gadget so revolutionär wie das iPhone

22.01.2024

Satya Nadella zeigt sich von dem Rabbit R1 begeistert und vergleicht es mit dem ersten Apple-Handy.

Künstliche Intelligenz ist das nächste "Big Thing" in der Tech-Branche. Zumindest bekommt man den Eindruck, wenn man die Präsentation neuer Produkte und Dienste verfolgt. So versuchen beispielsweise Smartphone-Hersteller wie Samsung, KI-Dienste tief in ihre Geräte zu integrieren. Einen gänzlich anderen Weg geht das Start-up Rabbit mit seinem KI-Gadget R1. Das kleine Gerät hat es Microsoft-CEO Satya Nadella derart angetan, dass er es sogar mit dem ersten iPhone vergleicht. "Ich fand die Präsentation von Rabbit OS und dem Gadget fantastisch", sagte Nadella gegenüber Bloomberg. "Ich denke, ich muss sagen, nach Jobs und der Einführung des iPhones, wahrscheinlich eine der beeindruckendsten Präsentationen, die ich je gesehen habe."

Agenten statt Apps und Sprachassistenten Anstatt auf einzelne Apps zuzugreifen, die über eine herkömmliche Touch-Oberfläche gesteuert werden, wird das R1 in erster Linie per Sprachbefehle bedient, die man einem so genannten Agenten mitteilt. Diese Agenten nutzen allerdings keine API wie herkömmliche Sprachassistenten, sondern bedienen ein Handy ähnlich wie menschliche Nutzer*innen. Die Agenten können dann sämtliche Aufgaben übernehmen, die man von gängigen Smartphones kennt. Beispielsweise unterhält man sich mit dem Agenten über Musik und teilt ihm mit, dass er auf Spotify ein bestimmtes Genre abspielen soll. Ähnliches gilt etwa für Uber oder andere Dienste. Diese KI-basierten Agenten dienen quasi als Schnittstelle zwischen Nutzer*innen und Smartphone. "Meiner Meinung nach wird die Beziehung, die wir mit Computern haben werden, die eines solchen Agenten sein, der auf all unseren Computern sein wird", so Nadella. "Ich denke, dass wird die entscheidende Kategorie der nächsten Generation sein.

Rabbit R1 © Rabbit R1