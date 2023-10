Lenovo präsentiert biegbares Smartphone für das Handgelenk

Der chinesische Techgigant Lenovo hat am Dienstag auf seiner alljährlichen Tech-World-Messe ein biegbares Smartphone präsentiert. Dieses lässt sich durch seinen flexiblen OLED-Bildschirm zum Beispiel am Tisch senkrecht aufstellen oder sogar am Handgelenk anbringen, wie Lenovo bei der offiziellen Präsentation des Geräts demonstriert.

