Rollbares Motorola-Handy verändert auf Knopfdruck Bildschirmgröße

Per Knopfdruck rollt sich das Motorola-Handy mit einem 5-Zoll-Bildschirm in ein Gerät mit 6,5-Zoll Displaygröße aus.

Motorola hat auf der Lenovo Tech World sein neues Konzept für ein rollbares Smartphone vorgestellt. Der Bildschirm lässt sich per Knopfdruck verändern – das Handy mit einem 5-Zoll-Display rollt sich dabei zu einem 6,5-Zoll-Gerät aus. In der kleineren Version ist das Handy etwa so groß wie ein iPhone 13 Mini – in der ausgerollten Version verfügt es über fast die gleiche Größe wie das iPhone 14 Pro Max.

Die Ankündigung erfolgt, nachdem Motorola im August die dritte Generation des Razr in China angekündigt hatte. Zuvor hatte der Smartphone-Leaker Evan Blass berichtet, dass sich Motorola auch in der Anfangsphase der Entwicklung eines rollbaren Smartphones befinde. Da dieses aktuell in der Konzept-Phase steckt, hat das Unternehmen noch keine Pläne zur Veröffentlichung preisgegeben.