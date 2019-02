Motorola bestätigt faltbares Smartphone

Bereits im Jänner lieferte ein Patentantrag einen sehr eindeutigen Hinweis darauf, dass Motorola, das mittlerweile zu Lenovo gehört, an einem faltbaren Handy arbeitet. Motorola-Manager Dan Dery bestätigt nun in einem Interview mit Engadget, dass ein entsprechendes Produkt demnächst auf den Markt kommen wird. „Wir haben bereits vor einiger Zeit angefangen, an faltbaren Geräten zu arbeiten“, wird Dery zitiert.

Man wolle auch möglichst zeitnah damit starten und habe “keine Absicht, später dran zu sein, als die Konkurrenz“. Konkret dürfte das heißen, dass das Handy noch Mitte 2019 auf den Markt kommen wird. Samsungs Galaxy Fold wird für April erwartet, Huaweis Mate X ebenfalls Mitte 2019. Für gewöhnlich präsentiert Motorola im August neue Handys, es ist also stark davon auszugehen, dass das faltbare Smartphone diesen Sommer kommt.