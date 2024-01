Samsung Galaxy S24 ist da: Diese 6 Dinge müsst ihr wissen

Samsung hat seine neuesten Spitzenmodelle vorgestellt und damit das Smartphone-Jahr eröffnet. Mit den Handys der S24er-Reihe gibt der koreanische Hersteller auch gleich die Richtung für die Smartphone-Neuheiten des Jahres vor. Während man Änderungen am Design und der Hardware mit der Lupe suchen muss, sollen die wirklichen Neuheiten in der Software stecken. Samsung spricht sogar von einer neuen Smartphone-Ära und meint damit Funktionen, die auf Künstlicher Intelligenz basieren.

Aber alles der Reihe nach - wir haben 6 Dinge zusammengetragen, die bei den S24-Smartphones neu sind und die es zu wissen gilt.

1. Es gibt wieder 3 Modelle

Wie schon in den vergangenen Jahren hat Samsung insgesamt 3 Modelle vorgestellt.

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Das S24 und das S24+ sind nahezu idente Geräte und setzen auf dasselbe Design. Sie unterscheiden sich in erster Linie in der Bildschirmgröße und den daraus resultierenden Spezifikationen. So hat das S24+ einen etwas größeren Akku, ein höheres Gewicht, aber auch eine höhere Display-Auflösung sowie eine höhere Pixel-Dichte.

Der Look des Galaxy S24 Ultra unterscheidet sich grundlegend vom S24 und S24+. Es ist auch größer, hat einen stärkeren Prozessor, ein besseres und umfangreicheres Kamera-Setup sowie ein noch höheres Gewicht und einen etwas größeren Akku. Außerdem kommt das Ultra-Modell mit dem Eingabestift S Pen, der sich im Gehäuse verstauen lässt.

