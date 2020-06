Anti-WKR-Demo: Wiener Polizei setzt auf Twitter

Die Demonstration selbst verlief laut Polizeiangaben ohne Zwischenfälle. Es habe keine Festnahmen, lediglich eine Identitätsfeststellung gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei gegenüber der APA. Zwischenzeitlich gab es das Gerücht, dass eine Person in Gewahrsam genommen wurde, was die Polizei jedoch via Twitter dementierte. Nach einem Demonstrationszug, der sich um etwa 18.00 Uhr von der Florianigasse in Wien-Josefstadt Richtung Rathausplatz in Bewegung gesetzt hatte, versammelten sich die Teilnehmer der Kundgebung vor dem Rathauskeller. Dort sei es „hin und wieder“ zu Pöbeleien bzw. Beschimpfungen gegen die Burschenschafter gekommen, so die Polizei; sonst gab es keine Vorfälle. Um etwa 21.00 Uhr löste sich die Demonstration auf.