Anzahl der SMS seit 2012 fast halbiert

Anlässlich der Jahrespressekonferenz präsentierte das Forum Mobilkommunikation auch eine in Auftrag gegebene Umfrage zum Thema „Smartphone-Nutzung in Schulen“. Das Ergebnis unter knapp 570 Befragten Lehrer und Lehrerinnen: 42 Prozent fordern ein generelles Handyverbot an Schulen, 36 Prozent zumindest während des Unterrichts. Aus Sicht des Branchenverbandes kein erfreuliches Ergebnis. Roitner forderte einen bewussten Umgang mit dem Smartphone und rät, Handys aktiv in den Unterricht miteinzubeziehen und Kinder bzw. Jugendliche mit dem Medium vertraut zu machen. Verbote seien kontraproduktiv.