APCOA: Fotos von Falschparkern im Netz

Laut einem Bericht von ORF.at wird die Online-Plattform Ende Oktober in Betrieb genommen. In den vergangenen Monaten war es immer wieder zu Beschwerden von Autofahrern gekommen. Denn seit Mai verlangt die APCOA 175 Euro von Lenkern, die ihre Fahrzeuge ohne gültiges Ticket auf einer Parkfläche des Betreibers abstellen. Zudem wurden zahlreichen Autofahrern eine Besitzstörungsklage angedroht, sollte die Gebühr nicht bezahlt werden.

Der ÖAMTC, an den sich viele Beschwerdesteller gewendet haben, hält die Idee der Internetfotos für durchaus gut. Denn so gebe es endlich einen Nachweis, ob die angedrohte Klage eine Grundlage habe oder nicht, wird Martin Hoffer, Jurist beim Autofahrerclub, im ORF-Bericht zitiert. Die Kosten fürs Parken ohne Berechtigung will die APCOA auch in Zukunft nicht senken.