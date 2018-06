Apple stoppt Behörden beim Hacken von iPhones

Wann Apple die neue Funktion in iOS einführt, ist nicht bekannt. Allgemein wird aber damit gerechnet, dass dies spätestens im Herbst mit iOS 12 der Fall sein wird. Mit dem Schritt werden die von Behörden verwendeten Hacking-Geräte wertlos, die von spezialisierten Firmen um 15.000 bis 30.000 Dollar pro Einheit verkauft wurden. Das Katz- und Maus-Spiel von Apple und Behörden wird damit in die nächste Runde gehen. Apple argumentierte dabei stets, dass Schwachstellen eine potenzielle Gefahr für alle iPhone-User bedeuten und dass es auch in Zukunft alles daran setzen werde, diese zu stopfen.