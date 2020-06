Apple will Apfel-Logo von Bonner Café verbieten

Der Apple-Konzern hat wegen eines Apfel-Logos einen Rechtsstreit mit einem Bonner Cafe begonnen. Das Emblem des Ladens „Apfelkind“ in der Bonner Südstadt sehe dem Logo des Computerherstellers „hochgradig“ ähnlich, heißt es in einem der Nachrichtenagentur dpa vorliegenden Schreiben von Apple-Anwälten an die Inhaberin des Ladens.

Das infrage stehende Symbol zeigt einen roten Apfel mit der Silhouette eines Mädchens. Nach eigenen Angaben hatte die 33-Jährige diesen Entwurf beim Marken- und Patentamt in München anmelden wollen, woraufhin Apple im September Widerspruch einlegte. Nach Einschätzungen des US-Konzerns bestehe „eindeutig eine Verwechslungsgefahr“, heißt es in dem Brief. Ein Sprecher von Apple Deutschland in München wollte sich am Mittwoch zu dem Schreiben zunächst nicht äußern.

Der US-Konzern fürchtet, dass durch „Apfelkind“ die „Unterscheidungskraft und Wertschätzung“ von Apple leiden könnte. Unmittelbare Ähnlichkeit sieht die Inhaberin Christin Römer dagegen nicht. „Da hätte ich nie mit gerechnet“, sagte die Bonnerin. Sie habe sich beim Entwurf nicht vom Computerhersteller aus Kalifornien inspirieren lassen, sondern von der Apfelplantage ihrer Vermieter.