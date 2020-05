Authentifizierung per Stimme: “Sicherer als Fingerabdruck”

Dass das gute alte Passwort nicht zu den sichersten Methoden gehört, sich zu authentifizieren, dürfte mittlerweile den meisten Menschen bekannt sein. Zahlreiche Firmen beschäftigen sich darum mit alternativen Möglichkeiten, seine Identität bei heiklen und persönlichen Dingen wie etwa Bank-Accounts zu bestätigen. Das Spracherkennungsunternehmen Nuance, das unter anderem für die Umsetzung von Apples Siri verantwortlich war, setzt auf die Authentifizierung durch die eigene Stimme. Laut dem Unternehmen ist dies schneller, sicherer und anwenderfreundlicher als andere Authentifizierungsmethoden.

Das Projekt trägt den Titel Voice Biometrics, wie Robin Bortz von Nuance im Gespräch mit der futurezone erzählt. “Wir sind davon überzeugt, dass es sicherer ist, als etwa ein Fingerabdruck”, so Bortz. Das System analysiert dabei sowohl die Stimmlage als auch die Sprachmelodie und kann etwa auch via Telefon eingesetzt werden. “Natürlich erkennen wir auch, wenn es sich um eine Tonaufnahme handelt”, so Bortz. Wie genau dies funktioniert, will das Unternehmen jedoch nicht erörtern. Mit Dialekten hat das System laut Nuance überhaupt keine Probleme.