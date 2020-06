Axel Springer baut Online-Anzeigengeschäft aus

Gleichzeitig kündigte Döpfner den Ausbau der Aktivitäten im Geschäft mit Online-Kleinanzeigen an. So erhöht das Medienhaus seine Beteiligung an der Axel Springer Digital Classifieds von 70 auf 85 Prozent und zahlt dafür an den Investor General Atlantic 446 Millionen Euro in bar.

Zusätzlich hält sich Springer eine Option auf die restlichen 15 Prozent offen. Im Gegenzug würde General Atlantic Springer-Aktien erhalten und so mit 8,6 Prozent zweitgrößter Eigentümer am Unternehmen werden. Die Gesellschaft für Publizistik würde zwar die Aktienmehrheit verlieren, durch die Umwandlung des Medienhauses in eine KGaA aber das Sagen behalten. Voraussetzung ist, dass die Hauptversammlung dem Verfahren zustimmt.

„Wir wollen ein Familienunternehmen bleiben“, sagte Döpfner. Springer hätte als KGaA einen leichteren Zugang zum Kapitalmarkt und könnte noch schneller wachsen.