Bäuerinnen fordern Breitband-Ausbau

"Wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren, sonst bleiben die ländlichen Räume auf der Strecke und verpassen im wahrsten Sinn des Wortes den Anschluss an das 21. Jahrhundert“, fordert Andrea Schwarzmann, Vorsitzende der ARGE Österreichische Bäuerinnen in der Landwirtschaftskammer Österreich am Montag in einer Aussendung. Das dafür nötige Geld sei aus den Erlösen aus dem Verkauf der Mobilfunkfrequenzen vorhanden. Es gelte nun Sorge zu tragen, dass das Geld nicht nur für das Stopfen von Budgetlöchern herangezogen werden.