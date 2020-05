Bank Austria Onlinebanking-Probleme behoben

Die Selbstbedienungsautomaten für Kontoauszüge und Überweisungen in den Foyers der Filialen waren nach Angaben eines Sprechers seit kurz nach 19 Uhr "wieder da".

Ein IT-Problem in der Rechenzentrale in München hatte das System in Österreich am Montag mehrere Stunden lang lahmgelegt. "Die Hardwareprobleme im Rechenzentrum der Bank Austria wurden behoben und alle Systeme sind wieder verfügbar, teilte die österreichische UniCredit-Tochter am Montagabend in einer Aussendung mit.