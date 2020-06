Bankangestellte verhinderte Internet-Betrug

Eine aufmerksame Bankangestellte aus dem Bezirk Eferding in Oberösterreich hat vergangene Woche einen Internet-Betrug verhindert. Sie hatte Zweifel, dass eine Überweisung in der Höhe von mehr als 7.100 Euro eines Kunden in Ordnung war. Das berichtete die Pressestelle der Polizei Oberösterreich in einer Aussendung.

Der 58-jährige Konto-Inhaber aus Breitenaich hatte Ende Mai eine gefälschte E-Mail seiner Bank erhalten, in der er aufgefordert wurde, seinen Reisepass und die TAN-Nummern seines Kontos zu kopieren. Dies sei aus Sicherheitsgründen und zur Erweiterung des Kontoschutzes nötig. Der Mann übermittelte die geforderten Daten, so die Ermittler.