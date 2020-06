„Banken im Westen wollen kein Mobile Payment“

Glauben Sie, dass ein Service wie M-Pesa auch in westlichen Ländern Erfolg haben könnte? Sehen Sie einen Markt hier?

Ich denke ja, auf jeden Fall. M-Pesa wird in Kooperation mit Vodafone betrieben und dort wird derzeit darüber nachgedacht, mit dem Service in weitere Länder zu expandieren. Ich persönlich glaube, dass man mit M-Pesa in Zukunft auch über Schwellenländer wie Kenia oder Indien hinaus gehen kann. Denn es gibt eine Mittelschicht, die zwar Kreditkarten und Bankkonten etc. hat, aber trotzdem einen solchen Service nutzen würde. Einfach, weil er so bequem ist. Man kann nahezu alles damit kaufen, beispielsweise eine Flasche Wasser im Geschäft - und dafür würde man nicht unbedingt seine Kreditkarte benutzen, sondern wenn, dann in bar bezahlen. Im Grunde kann man M-Pesa also für alles nutzen, das man sonst in Cash begleichen würde. Die Beträge, die man transferieren kann, starten wirklich im minimalen Bereich und künftig wollen wir auch die im Verhältnis noch zu hohen Gebühren bei kleinen Überweisungen senken. Die Sache ist, dass man sein Mobiltelefon heute immer bei sich trägt, selbst dann, wenn man die Geldbörse vielleicht gerade gar nicht in Reichweite hat, das Handy ist immer dabei. Das ist so in Schwellenländern genauso wie in den USA oder Europa.

Was wäre also die große Herausforderung, um M-Pesa im Westen zu etablieren?

Das größte Problem dabei sind die Banken. Der Bankensektor in den westlichen Nationen würde defintiv strenge Regulierungen für einen solchen Dienst fordern und den Erfolg damit sehr beschränken.

Auf welche unterschiedlichen Arten kann M-Pesa heute überhaupt genutzt werden, wo kommt der Dienst überall zum Einsatz?

Man kann Geld von einer Person zur anderen überweisen. Man kann damit aber auch Schulgebühren bezahlen, eine Art Sparkonto anlegen, Flugticket- und Hotelbuchungen vornehmen oder Waren in Geschäften bezahlen. Im Grunde kann man alles damit machen, was man auch mit Bargeld machen kann.

Gibt es Probleme mit Schwarzgeld, gab es Vorfälle, wo Leute versucht haben, den Service zur Geldwäsche zu missbrauchen? Welche Vorkehrungen treffen Sie dagegen?

Wir haben sehr strenge Regeln. Und ein strenges Programm für unsere “Agents” (Anm. Partner über die das Geld eingezahlt werden kann), wir beaufsichtigen sie sehr genau. Sie müssen ein sogenanntes “Know your Customer”-Programm durchlaufen und die Identitäten der Kunden penibel überprüfen. M-Pesa-Kunden müssen sich ganz genau ausweisen, auch wenn sie sich Geld von einem Agent ausbezahlen lassen, müssen sie einen Ausweis vorlegen. Aufgrund dessen haben wir eigentlich keine Probleme mit Schwarzgeld.

Erlaubt M-Pesa derzeit nur Transaktionen innerhalb des Landes oder kann man Geld auch international überweisen?

Internationale Transaktionen sind sehr begrenzt. In Kooperation mit Western Union kann man aus bestimmten Ländern Geld nach Kenia überweisen. Es wäre derzeit allerdings nicht möglich, dass jemand aus Kenia über M-Pesa Geld beispielsweise auf ein österreichisches Konto überweist.