Bawag verpasst Bankomaten modernes und barrierefreies Interface

Die Bawag hat ihren Geldautomaten vor kurzem ein Software-Update spendiert, das eine intuitivere Bedienung sowie die barrierefreie Nutzung gewährleisten soll. Neben einer übersichtlicheren Hauptnavigation wurden sämtliche Buttons, Schriftgrößen, Animationen, aber auch Texte für alle Gerätetypen vereinheitlicht. Die neue Benutzerführung soll ein einheitliches Kundenerlebnis zwischen digitalen Services auf Webseite und Apps sowie den SB-Geräten in den Filialen sicherstellen, teilte die Bank mit.

SB-Zonen immer wichtiger

"Die Mehrzahl der Bankgeschäfte in Filialen wird mittlerweile in den SB-Zonen erledigt. Umso wichtiger ist es, dass Kunden eine visuelle Oberfläche vorfinden, die intuitiv schnell erfassbar und leicht zu bedienen ist und so die reibungslose Abwicklung der Vorhaben - sei es nun die Geldbehebung, die Kontostandabfrage oder auch die Bareinzahlung und Barüberweisung bei den dafür vorgesehenen Geräten ermöglicht", erklärt Peter Steinbauer, Head of Retail Payment Products, im Gespräch mit der futurezone.