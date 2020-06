Big Data: Inkognito-Schwangerschaft ist aufwendig

Vertesis Fazit: "Es war so viel Arbeit. Ich hatte nicht erwartet, dass es so hart werden würde." Das Verstecken der eigenen Schwangerschaft sei unkomfortabel und teuer gewesen. Abgesehen davon war sich Vertesi sicher, auf einer Watchlist der NSA gelandet zu sein: "Wer sonst ist den ganzen Tag auf Tor unterwegs, oder hebt überall in der Stadt Geld ab um enorme Mengen an Geschenkgutscheinen zu kaufen, um damit einen Kinderwagen zu bezahlen?"

Generell rät Vertesi dazu, gar nicht erst zu versuchen, sich Big Data zu entziehen, sondern Konkurrenzverhältnisse in der IT-Welt auszunutzen. Wer die Online-Landkarten von Apple, den E-Mail-Dienst von Google und eine Suchmaschine wie DuckDuckGo verwende, der hinterlasse wenigstens kein kohärentes Muster im Netz.