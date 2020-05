Bitcoin-Dienst Coinbase expandiert nach Österreich

Der Bitcoin-Dienst Coinbase expandiert und ist ab sofort in 13 europäischen Ländern verfügbar, darunter auch Österreich, Zuvor war das Start-up nur in den USA tätig. Nutzer können auf der Plattform einfach Bitcoins kaufen und verkaufen, zudem tritt Coinbase als Zahlungsdienstleister auf. So ist Coinbase unter anderem für Bitcoin-Zahlungen auf Dell.com sowie Expedia.com verantwortlich. Zum Start können Nutzer bis zu 500 Euro am Tag handeln, der Dienst nimmt ein Prozent der Summe als Transaktionsgebühr.