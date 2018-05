Bitcoin stürzt ab: Kryptowährungen verlieren massiv an Wert

In den vergangenen Stunden ist der Bitcoin-Kurs allerdings regelrecht eingebrochen. Der Wert eines Bitcoins stürzte von 8500 auf nahezu 7600 Dollar ab und riss alle anderen Kryptowährungen mit. Ethereum hat in den vergangenen 24 Stunden etwa 14 Prozent verloren und liegt nun bei 585 Dollar. Auch die Kurse von Ripple, EOS, Litecoin, Cardano, IOTA oder Stellar haben in den letzten 24 Stunden zweistellige Prozentbeträge eingebüßt. Ein Blick auf CoinMarketCap zeigt, dass alle der hundert größten Kryptowährungen massiv an Wert verloren haben.

Bitcoin Pizza Day

Der 22. Mai wird von Bitcoin-Enthusiasten gefeiert. An diesen Tag vor acht Jahren wurde eine der ersten Bitcoin-Transaktion durchgeführt. Dabei wurde für zwei Pizzen 10.000 Bitcoins bezahlt. Nach aktuellem Kurs wurden für die Pizzen umgerechnet 76 Millionen US-Dollar bezahlt. In einer animierten Grafik lässt sich erahnen, wie vielen Pizzen man heute für 10.000 Bitcoins erhalten würden.