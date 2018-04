Bitcoin steuert auf die 10.000-Dollar-Marke zu

Rund um den Jahreswechsel erlebten die Kryptowährungen mit dem Bitcoin-Allzeithoch von rund 20.000 Dollar seinen vorläufigen Höhepunkt. Es dauerte aber nicht lange und die Kurse kamen kräftig unter Druck: Anfang Februar war ein Bitcoin gerade mal 6000 Dollar wert und nach einer kurzen Erholungsphase lag der Kurs Anfang April wieder unter 7000 Dollar.

Seit einigen Wochen nun, steigend die Kurse der Kryptowährungen wieder konstant an. In den frühen Morgenstunden lag der Bitcoin-Kurs bei 9700 Dollar. Auch andere digitale Währungen konnten in den vergangenen Tagen und Wochen nahezu sprunghaft zulegen. Ethereum übersprang die 700-Dollar-Marke und Ripple kletterte in die Nähe der 1-Dollar-Marke.

Auch die Gesamtmarktkapitalisierung, die Anfang April noch bei 244 Milliarden Dollar lag, stand Mittwochmorgen bei mehr als 430 Milliarden Dollar.