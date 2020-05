BKA verzeichnet Erfolge gegen Cyberkriminalität

Das Bundeskriminalamt ( BK) sieht sich im Kampf gegen die Cyberkriminalität auf einem guten Weg. "Wir sehen eine deutliche Abflachung bei der Zahl der Opfer", sagte der Direktor des BK, Franz Lang, im APA-Gespräch. "Das große, naive, verwundbare Cyberopfer sind wir nicht mehr." Dennoch werde auch 2014 der Kampf gegen Cybercrime einer der Schwerpunkte bleiben.

IT-Kriminalität hatte in den vergangenen Kriminalstatistiken besonders große Zuwachsraten. So sprach das Bundeskriminalamt noch im vergangenen September von einer Verdoppelung der Anzeigen. Aber die Österreicher machen es den Tätern Lang zufolge nicht mehr so einfach. Der BK-Direktor führte das vor allem auf eine breite Informationskampagne nicht nur der Polizei, sondern auch von Arbeiterkammer, Verein für Konsumenteninformation, Ministerien und anderen Institutionen zurück.