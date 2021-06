Blackberry-Hersteller erneut Umweltsünder Nr. 1

Wie schon im Vorjahr ist Blackberry-Hersteller RIM auch 2012 wieder der größte Umweltsünder unter den internationalen Elektronik-Marken. Das geht aus dem aktuellen, am Montag veröffentlichten, Greenpeace-Bericht "Grüne Elektronik" hervor. Dabei nimmt Greenpeace die gesamten Herstellungsprozesse der Konzerne in Hinblick auf Umweltbelastung und Klimaschutz unter die Lupe. Die Bilanz fällt insgesamt ernüchternd aus. Immer noch werde verstärkt auf fossile Energiequellen anstatt auf Erneuerbare Energieträger gesetzt, heißt es in dem Bericht.

Der indische Elektronik-Hersteller Wipro schneidet im Vergleich zu den anderen 15 geprüften Herstellern am besten ab. Ebenfalls gute Ergebnisse erzielten Vorjahressieger HP auf Platz zwei und Nokia auf Platz drei, gefolgt Acer und Dell. „Die indische Marke ist in punkto ökologischer Elektronikherstellung richtungsweisend. Besonders im Hinblick auf westliche Standards ist das Ergebnis unseres aktuellen Checks beschämend und sollte US-amerikanischen, europäischen, japanischen und besonders dem Schlusslicht unseres Rankings, dem Hersteller RIM, zu denken geben", sagt Greenpeace-Elektronikexpertin Claudia Sprinz.

Nur zwei Punkte

Das ökologische Schlusslicht RIM konnte im Bereich Energie nur kümmerliche zwei von insgesamt 32 möglichen Punkten erreichen. Obwohl auch die Wettbewerber nicht unbedingt als Klimaschützer glänzen, hat der Blackberry-Hersteller aus Kanada der Konkurrenz gegenüber laut dem Bericht noch starken Aufholbedarf. Greenpeace werde weiter daran arbeiten, das Unternehmen in die richtige, grünere Richtung zu bewegen", so Greenpeace-Sprecherin Melanie Aldrian zur futurezone. Im Vorjahr wurde insbesondere kritisiert, dass bei eigentlich allen Produkten gefährliche Chemikalien wie PVC, bromierte Flammschutzmittel, Phtalate, Antimon und Beryllium zum Einsatz kämen.

Bei den Produkten gibt es in diesem Jahr zumindest in Sachen Energieeffizienz einige Verbesserungen. So werden etwa bei den Ladegeräten höhere Standards erreicht, außerdem gebe RIM inzwischen Tipps zum Energiesparen. Künftig wolle RIM auch vom Einsatz von PVC sowie von bromiertem Flammschutzmittel wegkommen, heißt es in dem Bericht. Allerdings habe der Konzern noch keinen konkreten Zeitplan dafür genannt.

Schlusslichter

Viel zu verbessern, insbesondere beim Einsatz von Erneuerbaren Energieträgern, gibt es laut Greenpeace auch für bekannte Konzerne wie Toshiba, das sich auf dem vorletzten 15. Rang findet, sowie Sharp und HCL Infosystems, die gemeinsam den 13. Platz belegen. Danach folgen LGE auf Platz zwölf, Panasonic auf Platz elf, Philips auf Platz zehn und Lenovo auf Platz neun.

Apple findet sich in diesem Jahr auf dem sechsten Platz und kann sich damit noch vor den Konkurrenten Samsung (Rang sieben) und Sony (Rang acht) positionieren.