Blackout-Virus: Energiebranche rüstet gegen Hacker auf

Bei kaum einem anderen Thema werden zudem neben den Licht- auch die Schattenseiten des Zusammenwachsens von Kommunikation und Energie in intelligenten Netzen so offensichtlich. „Smart Metering“ - die punkt- und bedarfsgenaue Erfassung des Verbrauchs durch sich selbst steuernde Geräte - mag für Strom- und Gaskunden fairer und bequemer sein; Hackern eröffnet die Technologie ein riesiges Einfallstor.

„Das gesamte Energiesystem spricht sozusagen in Zählerständen, so wie das Bankensystem in Kontoständen spricht“, erklärt Felix Dembski vom IT-Fachverband Bitkom. „Hier geht es um die Interaktion in einer kritischen Infrastruktur, und dafür soll zunächst eine hochsichere Kommunikationsinfrastruktur aufgebaut werden.“

Weil mit Vernetzung vieles besser läuft, ohne Vernetzung im Fall einer Cyberattacke aber fast gar nichts mehr geht, ist die Politik wachsam geworden. Innenminister Thomas de Maizière ( CDU) will eine gesetzliche Pflicht, dass Unternehmen Mindeststandards einhalten und sofort melden, wenn sie Opfer eines Online-Angriffs werden. Danach soll auch ein neuer IT-Sicherheitskatalog greifen, der Energiefirmen zur Schwachstellen-Analyse verpflichtet, damit für Verbraucher und Wirtschaft an einem denkbaren Tag X nicht das böse Erwachen kommt.