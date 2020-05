Vorbereitungen auf ein Blackout in Österreich laufen

Tatsächlich wird das Szenario eines großflächigen Stromausfalls, der länger als einen Tag anhält, von vielen Menschen unterschätzt. Schon nach fünf bis acht Stunden fällt die Kommunikation über das Festnetz-Telefon weg, die Mobilfunkstationen bleiben zwischen 30 Minuten und zwei Stunden erreichbar. Menschen bleiben in Aufzügen stecken oder sie sitzen in öffentlichen Verkehrsmitteln wie im Zug, in der U-Bahn oder in der Straßenbahn fest. „In einer Stadt wie Berlin würde es rund drei Tage dauern, bis der letzte Mensch aus dem Aufzug befreit ist“, erklärte Marc Elsberg, Autor des Romans „ Blackout“, der via Videobotschaft zugeschalten wurde.

Bereits nach 24 Stunden beginnt das Kanalsystem zu kippen und es dauert in Folge mindestens sieben Tage, bis die Kläranlagen wieder wie vorher arbeiten können. Das heißt: Es besteht massive Seuchengefahr, Wasser aus stehenden Gewässern sollte nicht mehr getrunken werden. Auch das Versorgungssystem bricht relativ rasch zusammen, da es kaum mehr Lager gibt, sondern alles „just in time“ in die Supermärkte transportiert wird. 800.000 österreichische Milchkühe müssen möglicherweise notgeschlachtet werden, wenn sie nicht per Hand gemolken werden können. Auch das Glashaus-Gemüse verdirbt ohne Strom.