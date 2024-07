Influencer verbreiten gefährliche Mythen zu Sonnencreme

22.07.2024

Sonnencreme sei krebserregend, stattdessen soll man sich ungeschützt der Sonne aussetzen. Das sind gefährliche Falschinfos.

In den USA breitet sich derzeit ein gefährlicher Trend aus. Influencer behaupten, Sonnencreme sei krebserregend. Sie empfehlen, sich nicht einzucremen und sich stattdessen ohne Schutz der Strahlung auszusetzen. Seit Monaten kursiert das Gerücht, Sonnencreme sei nicht nur unwirksam, sondern sogar gefährlich. Die Menge an Falschinformationen dazu ist erschreckend. Losgetreten wurde der Trend von TikToker "Jerome Tan". "Natürliche Nahrung" statt chemischer Schutz Ohne seine Aussagen mit wissenschaftlichen Fakten zu untermauern, empfiehlt er seinen 400.000 Followern, mit natürlichen Nahrungsmitteln würde der Körper seine "eigene Sonnencreme" produzieren. Andere Influencer sind auf den Zug aufgesprungen. So behaupten manche, die Chemie in der Sonnencreme würde durch die Sonneneinstrahlung "Chemikalien in die Haut backen". ➤ Mehr lesen: Hautkrebs: Wie man Künstlicher Intelligenz das Diagnostizieren lehrt

Die Folgen sind fatal. Laut einer Umfrage des Orlando Health Cancer Institute, glauben 15 Prozent der US-Amerikaner unter 35, der tägliche Gebrauch von Sonnencreme würde mehr schaden als helfen. Fast ein Viertel glaubt, ausreichend zu trinken verhindere einen Sonnenbrand. "Gesunde Bräune" existiert nicht 32 Prozent halten gebräunte Haut für attraktiv. "So etwas wie eine gesunde Bräune existiert nicht. Das ist nur eine visuelle Manifestierung der zerstörten Haut", kommentiert das der Onkologe Rajesh Nair. Dieser Umstand ist gut erforscht und belegt (mehr dazu beim Kodex zu Krebsbekämpfung der WHO). UVA-Strahlung dringt tief in die Haut ein und beschleunigt den Alterungsprozess, UVB-Strahlung gilt als größter Risikofaktor für Hautkrebs.

Sonnenschutz Toggle Infobox Der WHO-Kodex zur Krebsbekämpfung und Gesundheit.gv.at empfehlen in Bezug auf Sonnencreme: in der Sonne mindestens einen Lichtschutzfaktor 30 verwenden

Schutz gegen UVA und UVB-Strahlung

mindestens 15 Minuten bevor man rausgeht eincremen

mindestens alle 2 Stunden den Schutz erneuern, da der chemische Schutz von der Sonne zerstört wird

im Sommer nach Möglichkeit direktes Sonnenlicht zwischen 11 und 15 Uhr vermeiden