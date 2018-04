"Blut-Handys": Fair Trade bleibt Utopie

Aber auch in den weiterverarbeitenden Fabriken in Asien, in denen die Hunderten Einzelteile für die Smartphone-Produktion produziert werden, lassen die Arbeitsbedingungen in der Regel zu wünschen übrig. "In den Zulieferbetrieben herrschen vielerorts Zustände, dass man sich den ärgsten Feind nicht hinwünschen möchte: Überstunden, gefährliche Chemikalien, Kinderarbeit. Die Hersteller sind einfach nicht konsequent genug, um derartige Vorgänge abzustellen", kritisiert Claudia Sprinz von Greenpeace Österreich gegenüber der futurezone.



Kein fair produziertes Handy auf dem Markt

Wem fairer Handel wichtig ist, hat derzeit bei keinem der großen Handyhersteller gute Karten, selbst wenn Produktionsstätten wie bei Nokia in Europa angesiedelt sind. Denn schließlich sind alle Hersteller bei den Einzelteilen auf die in Verruf geratenen Zulieferbetriebe angewiesen. "Nokia muss man zugute halten, dass sie zumindest Maßnahmen zur Mindestlohnanhebung beschlossen und sich auch gegen den illegalen Rohstoffhandel ausgesprochen haben", meint de Haan. Erst vor kurzem hat Nokia eine entsprechende Erklärung online gestellt, beinahe gleichzeitig aber auch angekündigt, seine Produktion von Europa nach Asien auszulagern.

Die derzeit führenden Smartphone-Hersteller Samsung und Apple waren in den vergangenen Wochen und Monaten schwerer Kritik ausgesetzt. Während Apple vor allem in US-Medien für die schlechten Arbeitsbedingungen in seinen asiatischen Zulieferbetrieben kritisiert wurde, sah sich Samsung mehrfach dem Vorwurf ausgesetzt, am Krebstod von Dutzenden Mitarbeitern Schuld zu sein, die in den eigenen Fabriken in Südkorea gesundheitsschädigenden Chemikalien ausgesetzt seien. Die Organisation SHARPS (Supporters for the Health and Right of People in the Semiconductor Industry) warf Samsung fehlende Transparenz vor und kritisierte auch, dass der Konzern die Gründung von Gewerkschaften verhindere.

Apple auf Imagetour

Während Samsung die Vorwürfe bestreitet und "keinen Zusammenhang zwischen dem Arbeitsplatz und den Krankheiten der Beschäftigten" sieht, ist gerade Apple derzeit sehr bemüht, sein angekratztes Image wieder aufzupolieren. Neben der erstmaligen Veröffentlichung aller Zulieferbetriebe trat Apple Anfang des Jahres auch der "Fair Labor Association" (FLA) bei, die verbesserte Arbeitsbedingungen weltweit erzielen will. Auch wies Apple darauf hin, die Kontrollen in seinen Zulieferbetrieben zu verstärken, um gegen Kinderarbeit und inakzeptable Arbeitsbedingungen bei seinen Zulieferern vorzugehen.