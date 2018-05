Boba Fett bekommt eigenen Film

Gerade als die Star Wars Anthologie in den heimischen Kinos mit Solo weitergeht verlautbart der „Hollywood Reporter“, dass ein Film mit Boba Fett in Entwicklung sei. James Mangold, der Regisseur von „The Wolverine“ und "Logan", wird das Drehbuch schreiben und als Regisseur tätig sein. Logan-Produzent Simon Kinberg ist aber auch noch bei dem Projekt dabei.



Der Charakter von Boba Fett ist bei den Star Wars Fans äußerst beliebt. Spätestens seit seinem Auftreten in „Empire Strikes Back“ hatte er sich in die Herzen der Fans geschlichen.