Boxfish: „Wir haben den Hashtag für das TV gebaut“

Davon ist Kevin Burkitt überzeugt. Der Ire ist einer der Gründer des Start-ups Boxfish, das das TV-Menü smarter machen will. Die Software, die Boxfish in den vergangenen drei Jahren entwickelt hat und für das es 60 Patente gibt, analysiert in Echtzeit das Programm von derzeit etwa 1000 TV-Stationen in den USA und zeigt dem Kunden beim Einschalten, was gerade auf den Channels passiert und worüber gerade auf den Social-Media-Plattformen diskutiert wird. „Wir analysieren nicht Big, sondern Wild Data“, sagt Burkitt.