Boyband aus Südkorea bricht Taylor Swifts YouTube-Rekord

K-Pop schlägt Taylor Swift

Die Südkoreaner überholen mit ihrem Song die US-Sängerin Taylor Swift, die den damaligen Rekord von 43,2 Millionen Klicks im Juli 2017 mit ihrem Song „What You Made Me Do“ aufstellte.

„Idol“ verzeichnete am Dienstagnachmittag bereits deutlich über 90 Millionen Klicks. Die Band ist seit 2013 aktiv und feierte bereits in der Vergangenheit große Erfolge. So war BTS der erste K-Pop-Act, der es in die Billboard-200-Albumcharts schaffte. Die Band ist aktuell auf Welttournee, nach Österreich führt sie ihr Kalender aber nicht. Auch die beiden Konzerte in Berlin am 16. Und 17. Oktober sind bereits ausverkauft.