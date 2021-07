Britischer Passagier macht Foto mit EgyptAir-Entführer

Der Entführer der EgyptAir-Maschine stellte sich rasch als harmlos heraus. So ergriff auch eine britische Geisel die Chance und ließ ein Foto mit dem Entführer machen.

Am Dienstag sorgte die Entführung einer EgyptAir-Maschine weltweit für Schlagzeilen. Doch rasch stellte sich heraus: Der vermeintliche Terroranschlag war die Tat eines "Idioten", wie ein Vertreter des ägyptischen Außenministeriums festhielt. Der 59-jährige ägyptische Mann hielt 62 Geiseln über mehrere Stunden fest und trug dabei einen falschen Sprengstoffgürtel, der aus Handyhüllen und Kabeln bestand. Er verlangte unter anderem, dass ein Brief an seine Ex-Frau aus Zypern übermittelt werde. Doch nahezu ebenso gefährlich wie die Tat des Mannes ist ein Foto mit dem Entführer, das nun um die Welt geht.