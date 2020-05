Bügeleisen infizieren per WLAN PCs mit Malware

Laut dem Bericht werden Computer infiziert, die sich innerhalb eines 200 Meter Radius in einem ungesicherten WLAN befinden. Das erklärt auch, warum Bügeleisen und Wasserkocher als Träger der Rogue Chips gewählt wurden. Die günstigen Geräte werden oft in Hotelzimmern eingesetzt und in Hotels gibt es häufig ungesicherte WLAN-Netzwerke für die Gäste.

Laut dem Bericht verweigerte der Zoll die Einfuhr der Bügeleisen. Eine frühere Charge von mehr als 30 Stück ist aber bereits an Händler in St. Petersburg ausgeliefert worden. Auch ist nicht bekannt, wie viele Geräte mit Rogue Chips bereits in der Vergangenheit unbemerkt ins Land gekommen sind.