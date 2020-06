Bus spricht mit abgelenkten Fußgängern

Initiativen, die "abgelenktes Gehen" ("distracted walking") generell unter Strafe stellen wollen, sind bisher mehrheitlich gescheitert. So zum Beispiel im Bundesstaat Utah, wo der Verkehrsbetrieb einen 50-Dollar-Strafzettel für Passanten forderte, die in der Nähe von Bahngleisen SMS schreiben, telefonieren oder Kopfhörer tragen. Das Parlament von Utah stimmte 2012 gegen den Vorschlag. "Das schießt über das Ziel hinaus, und schon bald haben wir für alles ein Gesetz, was wir in der Gesellschaft tun", sagte der republikanische Abgeordnete Val Peterson der Zeitung " Salt Lake City Tribune".

Mindestens eine Stadt schaffte es dennoch, ein entsprechendes Gesetz durchzubringen: In Rexburg im Bundesstaat Idaho ist das SMS-Schreiben auf Straßenkreuzungen oder Zebrastreifen im Jahr 2011 verboten worden - wer dagegen verstößt, muss rund 100 Dollar (72 Euro) Strafe zahlen.