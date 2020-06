Check-ins für Serienfans und Stubenhocker

Auf Facebook Fan von einer Fernsehserie werden, auf Twitter vom letzten Kinobesuch berichten, über Foursquare den Besuch im Lieblingslokal verraten – Plattformen wie Miso und Getglue bringen das alles auf einen gemeinsamen Nenner. Dazu müssen die User nicht einmal die Wohnzimmercouch verlassen. Wer gerade vor dem Fernseher sitzt und das mit seinen Freunden oder auch der ganzen Internetgemeinde teilen will, kann das in Sekundenschnelle erledigen und checkt statt beim Italiener um die Ecke einfach beim aktuell laufenden Spielfilm oder einer Serienepisode ein. Die Plattformen können sowohl im Web als auch über Smartphone- und Tablet-Applikationen genutzt werden.

„Wir sind Anfang 2010 mit Miso gestartet. Wir haben eine große Veränderung beim Entertainment-Konsum der Leute festgestellt, die zunehmend ihre Laptops, Handys und Tablets nutzen, während sie fernsehen“, sagt Katie Smillie, Marketingchefin von Miso, im futurezone-Interview. Es habe sich herausgestellt, dass vieles, was die Nutzer begleitend zum Fernsehabend im Netz machen, in Zusammenhang damit stehe, was sie gerade im TV anschauen. „Wir wollten mit Miso etwas schaffen, das das Fernseherlebnis ergänzt“, so Smillie.

Die Check-in-Funktion sei nur ein Teil der Plattform, die künftig weiter ausgebaut werden soll. „Erst kürzlich haben wir die Möglichkeit, Filme und Serien auch auf dem iPhone zu bewerten, eingeführt. In den kommenden Monaten werden weitere Funktionen folgen, über die die Nutzer ihre Meinungen zu den konsumierten Inhalten verbreiten können“, sagt Smillie. Der Service Getglue ermöglicht auch das Einchecken in anderen Bereichen wie zum Beispiel Sport oder Musik. Eine Ausweitung auf diese Bereiche steht bei Miso derzeit allerdings nicht zur Diskussion. „Im Moment wollen wir uns zu 100 Prozent auf das begleitende Fernseherlebnis konzentrieren“, so die Marketingchefin weiter.