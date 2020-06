China geht gegen Uber vor

Der Fahrdienstvermittler Uber war seit Juli in China gegen regionale Anbieter angetreten. Auch in China hatte es Proteste von traditionellen Taxi-Betreibern gegen die neue Konkurrenz gegeben. In Deutschland darf Uber unter anderem in Berlin und Hamburg keine Fahrten mit privaten Fahrern vermitteln. Auch in anderen europäischen Ländern wie in Spanien sowie im Heimatland USA ist der private Fahrdienst UberPop höchst umstritten und teilweise verboten. Gewerbliche Taxi-Unternehmen werfen dem Unternehmen vor allem eine Verzerrung des Wettbewerbs vor.