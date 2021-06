Chrome: Websites können unbemerkt auf Kamera zugreifen

Ein AOL-Entwickler hat einen Bug in Google Chrome entdeckt, der Websites die unbemerkte Video- oder Audio-Aufnahme erlaubt. Üblicherweise zeigt der Browser einen roten Punkt in der Tab-Leiste an, wenn eine Aufnahme läuft. Doch eine manipulierte Website könnte per Pop-up ein Fenster ohne Titelleiste öffnen, das heimlich Video oder Audio aufnimmt. Da der rote Punkt lediglich im Tab angezeigt wird, fehlt der Hinweis darauf und der Nutzer wüsste nichts von der Aufnahme.