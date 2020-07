Cloud-Musik: iTunes Match jetzt in Österreich

Still und heimlich hat Apple seinen Musikdienst nun auch hierzulande freigeschaltet. Um 24,99 Euro pro Jahr können User alle Songs, die sie in iTunes importiert haben, in die Cloud synchronisieren. Der Service hatte bei seinem US-Start für Aufsehen gesorgt, da auch illegal erworbene Tracks in guter Tonqualität sämtlichen eigenen Apple-Geräten zur Verfügung gestellt werden.