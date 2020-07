Cloudflare-Problem legte große Teile des Internets lahm

Beim DNS-Dienst Cloudflare kam es am Freitagabend zu einem schwerwiegenden Problem. Das Unternehmen spricht von einem Konfigurationsfehler in seinem Backbone-Netz, das zu einem Ausfall der Cloudflare-Dienste in mehreren Regionen rund um die Welt führte. Zahlreiche bekannte Webseiten und Internet-Dienste waren dadurch nicht mehr aufrufbar, etwa Amazon Web Services und Facebook sowie die Online-Spiele Fortnite und League of Legends.