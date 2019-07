Millionen Webseiten wegen Problemen bei Cloudflare unzugänglich

Wenn jemand eine Webseite im Internet besucht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Anfrage über die Server des US-Unternehmens Cloudflare geleitet wird. Cloudflare bietet Webseiten ein so genanntes Content Delivery Network, Internetsicherheitsdienste und DNS-Dienste. Zwölf Millionen Webseiten zählen zur Kundschaft des in San Francisco beheimateten Unternehmens, darunter auch die futurezone. Am Montagabend waren viele dieser Webseiten vorübergehend nicht zugänglich.