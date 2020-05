Coding Contest: Programmier-Wettbewerb im Wiener Rathaus

Am 11.Oktober findet wieder einmal Österreichs größter Programmierwettbewerb, der Catalysts Coding Contest, im Wiener Rathaus statt. Parallel dazu wird auch im rumänischen Cluj-Napoca ein Coding Contest stattfinden. Mehrere hundert Teilnehmer stellen sich auf beiden Veranstaltungen einer komplizierten Aufgabe, die man in vier Stunden auf verschiedenen Leveln bewältigen muss. Insgesamt werden an die Gewinner mehr als 50 Geldpreise im Gesamtwert von 5.245 Euro sowie 10 Stellen als Entwickler in Cluj sowie für Praktika in Österreich vergeben.