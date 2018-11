Computer-Pionier bei Waldbrand in Kalifornien ums Leben gekommen

Bill Godbout ist im Alter von 79 Jahren bei den kalifornischen Waldbränden ums Leben gekommen. Godbout gilt als eine der Schlüsselfiguren bei der Entwicklung von Personal Computers in den USA in den 1970er Jahren. The Register beschreibt ihn als Computer-Pionier, der im Silicon Valley bereits Computerausrüstung und elektronische Kits verkauft, als Steve Jobs und Bil Gates noch nach Bedienungsanleitungen und Source Code gesucht haben.