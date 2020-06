Computerprogramm kauft selbstständig Drogen im Netz

Selbst bei den mutmaßlich illegalen Waren ist derzeit noch nicht gesichert, ob sie tatsächlich gegen das Gesetz verstoßen. “Wir haben Kreditkarteninformationen bekommen, möglicherweise gefälschte Markenklamotten und eben die Ecstasy-Tabletten, die bisher aber ebenfalls noch nicht getestet wurden”, so Smoljo. Die Drogenlieferung ist schon im November des vergangenen Jahres in der Galerie angekommen, wo sie anschließend ausgestellt wurde. Passiert ist dann länger nichts. Durch das Medieninteresse an der Geschichte ist irgendwann aber auch die Polizei aufmerksam geworden.

“Am Montag vergangene Woche, einen Tag nach Ende der Ausstellung, ist der Staatsanwalt mit einem Polizisten in die Galerie gekommen und wollte die Pillen testen. Da das aufgrund der Verpackung der Waren nicht möglich war, haben die Beamten die ganze Kiste mit unseren Ausstellungsstücken konfisziert und mitgenommen”, sagt Smoljo. Zu einer Anzeige ist es bislang noch nicht gekommen. Die Polizei ermittelt aber gegen unbekannt. “An den Objekten haben die eigentlich kein Interesse, es ging vorrangig um die Vernichtung der Drogen. Hier muss der Staat eingreifen, um die Gefährdung Dritter zu verhindern”, so Smoljo.