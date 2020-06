Computervirus: Chaos bei australischer Bank

Millionen verärgerter Kunden sind wegen einer Computerpanne bei Australiens größter Bank ohne Geld dagestanden. Zahlreiche Bankomaten seien wegen einer infizierten Datei ausgefallen, unzählige Transaktionen seien gelöscht worden, darunter vor allem Gehalts- und andere Geldüberweisungen, teilte eine Sprecherin der National Australia Bank ( NAB) am Samstag mit. Für die Kunden wurden mehrere Filialen über das Wochenende geöffnet und das Personal in den Call-Centern verstärkt. Techniker versuchten am Samstag weiter, das Problem zu beheben.

Rätselhafte Beträge

Nach Angaben der Sprecherin war das Problem bereits am Mittwoch aufgetreten, doch bekamen die Techniker es auch in den folgenden Tagen nicht in den Griff. Viele Kunden berichteten im Internet über rätselhafte Beträge, die auf ihren Konten auftauchten und verschwanden, während sie selbst keine Möglichkeit hatten, an Geld zu kommen. Wie viele der insgesamt 11,5 Millionen NAB-Kunden betroffen waren, wollte die Sprecherin zunächst nicht sagen. Informationen der australischen Nachrichtenagentur AAP zufolge war auch eine Reihe von Transaktionen des internationalen Bankenriesen HSBC betroffen, die teilweise über NAB abgewickelt werden.

(apa)