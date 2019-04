Computervirus schmuggelt Tumore in Röntgenbilder

Ein Team von israelischen Security-Forschern hat einen Computervirus entwickelt, der medizinische Aufnahmen manipuliert, berichtet BBC. Die Malware hat in MRT- und CT-Aufnahmen bösartige Wucherungen eingefügt. In einem Labortest konnten so drei Radiologen davon überzeugt werden, dass die Patienten an Krebs leiden. Auch automatisierte Erkennungssysteme ließen sich von den manipulierten Bildern täuschen.

Den Forschern zufolge kann die Malware auch in die andere Richtung arbeiten. Sie kann Tumore verschwinden lassen. Das ist problematisch, da Patienten so möglicherweise nicht rechtzeitig behandelt werden. In den Labortests wurde die Malware bei Lungenbildern eingesetzt. Laut den Forschern könne sie auch andere Bilder manipulieren und so etwa Hirntumore, Frakturen oder Wirbelsäulenverletzungen simulieren oder verbergen.