"Crash von gehacktem Auto und Absturz von Excel haben dieselbe Ursache"

Kühlschränke, Mikrowellenherde, Autos, aber auch Kraftwerke und Fabriken: "Wir bewegen uns auf eine Welt zu, in der alles zum Computer wird", sagt Bruce Schneier. Auf der Cyber Security Nordic Konferenz, die diese Woche in Helsinki stattfand, warnte der US-Sicherheitsexperte vor den Auswirkungen dieser Entwicklung. Durch die vernetzten Rechner, die alle Bereiche unseres Lebens erfassen, entstehen neue Gefahren, sagt Schneier, der die sich heute bereits abzeichnende Hyperkonnektivität auch in seinem jüngsten Buch "Click here to kill Everybody" ("Klicken Sie hier, um alle zu töten") zum Thema machte.

Die neue computerisierte Umwelt weite nicht nur die Internetsicherheit auf die physische Welt und alle Bereiche unseres Lebens aus, sie bringe sie auch an ihre Grenzen. "Wir haben einen Krisenpunkt erreicht."

"Angriffe werden leichter, besser schneller"

Die Gründe dafür sind vielfältig. Die meiste Software sei schlecht geschrieben und auch das Internet sei nicht im Hinblick auf Sicherheit konzipiert worden, erläutert Schneier. Computersysteme könnten darüber hinaus um beliebige Funktionen erweitert werden. Schadsoftware sei schließlich auch nichts anderes als ein Feature-Upgrade: "Ein Kühlschrank kann zum Teil eines Botnets werden." Durch die zunehmende Komplexität der Systeme würden auch Attacken einfacher. Die Vernetzung bringe neue Verwundbarkeiten mit sich, so Schneider: "Angriffe werden leichter, besser und schneller."

Letale Folgen

In der von Computern durchdrungenen Welt könnte Sicherheitsversagen aber letale Folgen haben, warnt Schneier: "Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen einem abstürzenden Excel-Programm und dem Versagen eines Herzschrittmachers oder dem Crash eines gehackten Autos. Die Ursache kann aber derselbe Softwarefehler oder derselbe Angriff sein."