Cybersicherheit: Nutzer noch immer zu sorglos

In Österreich wurde im März von der Bundesregierung eine Cybersicherheitsstrategie beschlossen, die einen umfangreichen Maßnahmenkatalog zur Sicherung kritischer Infrastruktur beinhaltet. In Abstimmung mit der EU soll dabei unter anderem die Meldepflicht von Unternehmen bei Cyberangriffen geregelt werden. In Bereichen, die kritische Infrastruktur wie etwa Energie oder Gesundheitswesen, werde es eine Meldepflicht geben müssen, sagte Schischka.

In Österreich setze man aber vorwiegend auf vertrauensbildende Maßnahmen. So wurde etwa vom Bundeskanzleramt und von CERT.at der Austrian Trust Circle ins Leben gerufen, der den Informationsaustausch auf Augenhöhe zwischen betroffenen Unternehmen gewährleisten soll. Ziel sei es, eine umfassende Informationsweitergabe über Schwachstellen zu gewährleisten. Bei Banken, im Energiesektor und im Telekommunikationsbereich funktioniere der Austausch bereits sehr gut, so Schischka.

EU-weit soll auf Basis einer Anfang des Jahres präsentierten Internet-Sicherheitsstrategie mit einer Richtlinie zur Netz und Informationssicherheit (NIS), die voraussichtlich im kommendne Jahr beschlossen wird, Mindeststandards und ein gemeinsames Frühwarnsystem geschaffen werden.