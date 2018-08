Daimler wollte E-Laster der Post kopieren und flog auf

Der Streetscooter, wie die Deutsche Post ihr selbst entwickeltes E-Zustellfahrzeug nennt, ist ein so großer Erfolg, dass sich auch andere Unternehmen dafür interessieren, ihn künftig einzusetzen. Die Post selbst erkannte die Gelegenheit, selbst als Lieferwagenhersteller in Erscheinung zu treten und bot Interessierten an, das Fahrzeug zu testen. Neben Pizzalieferanten und Dachdeckern fand sich unter den Kunden auch auch die Konkurrenz, wie CNet unter Berufung auf den Spiegel berichtet.